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Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

На фоне прогнозов о мокрым снеге и сильном ветре в столице Департамент транспорта Москвы обратился к жителям и гостям города с призывом воспользоваться городским транспортом, а к водителям грузовиков с просьбой не перегружать машины и планировать маршрут, учитывая погоды.

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