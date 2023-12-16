Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

На фоне прогнозов о мокрым снеге и сильном ветре в столице Департамент транспорта Москвы обратился к жителям и гостям города с призывом воспользоваться городским транспортом, а к водителям грузовиков с просьбой не перегружать машины и планировать маршрут, учитывая погоды.
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