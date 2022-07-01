Федеральное агентство новостей Североатлантический альянс ждет крайне печальная судьба после обращения Альянса к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает «ПолитРоссия».