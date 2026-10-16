БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вместо Зеленского: Вашингтон уже проводит кастинг претендентов в президенты Украины

Вместо Зеленского: Вашингтон уже проводит кастинг претендентов в президенты Украины

Готова ли Европа к замене главаря киевской клептократии Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ZumaTASS) Материал комментируют: Александр Ведруссов Зеленский зашел слишком далеко, считает Илон Маск.

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