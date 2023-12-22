Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту вырубки деревьев в Ставропольском крае

В СМИ получило распространение обращение жителей региона к Председателю СК России Александру Ивановичу Бастрыкину о принятии мер к представителям органов местной власти, допустившим вырубку великовозрастных красных дубов в одном из парков города Ставрополя.
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