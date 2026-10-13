Украинский дипломат: Трамп – малообразованный, наглый и самоуверенный

Укоры диктатора Зеленского по поводу «дизельной сделки» США с Россией могут вызывать лишь дополнительное раздражение Дональда Трампа, опасается бывший замглавы МИД Украины Андрей Веселовский.
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