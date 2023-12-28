FT узнала о предложенном США плане конфискации активов России на $300 млрд

США предложили G7 план конфискации замороженных активов России на $300 млрд, узнала FT. Согласно ему, три рабочие группы будут изучать правовую сторону вопроса, методы применения механизма и снижения рисков, а также способы направить деньги Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)