В Абхазии продолжаются акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией

В Абхазии продолжаются акции протеста против инвестиционного соглашения с РоссиейВ соседней Абхазии не прекращаются народные волнения после объявления властей о желании подписать инвестиционное соглашение с Россией.
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