Ракеты AGM-114 Hellfire на борту боевых кораблей ВМС США для защиты от БПЛА

ВМС США оперативно оснастили свои боевые корабли прибрежной зоны (LCS) класса Freedom новыми системами с возможностями C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) (система противодействия беспилотным летательным аппаратам) в виде ракет Longbow Hellfire.
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