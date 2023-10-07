ПРОТИВНИК ОБСТРЕЛЯЛ СЕЛО В БЕЛГОРОДЧИНЕ ИЗ "ГРАДОВ". ЕСТЬ ЖЕРТВЫ

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Губернатор Белгородской области сообщил, что под ударом противника оказался посёлок Уразово Валуйского городского округа.

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Комментарии
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Лев Добрый
Сколько ещё нужно ждать, чтобы навести порядок приграничных регионах страны? Стыдно уже, нет никакого терпежа!👀👈😱
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