Хочет ли Америка вернуть своих друзей? Анализ телеканала CNN

После трех месяцев оскорблений, тарификации и даже угроз аннексии некоторых из своих лучших союзников внезапно оказалось, что администрация нуждается в некоторой помощи, констатирует 12 апреля телеканал CNN.
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