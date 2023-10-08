О дивный новый наномир

Путешествие вглубь материи стало абсолютным трендом в естественных науках. В мире малых объектов оказалось не меньше удивительного, чем в космосе с его невероятными расстояниями, измеряемыми величинами с приставками «квадри-», «квинти-» и «сексти-».
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