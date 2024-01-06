Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рулька ровно как в ресторане на обычной кухне: тонкости подготовки и запекания

Рулька ровно как в ресторане на обычной кухне: тонкости подготовки и запекания

Не многие решаются приготовить блюда с крупными кусками мяса, но это далеко не всегда оправдано. Даже обычная домашняя духовка способна приготовить восхитительную рульку из говядины без лишних трудностей.

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