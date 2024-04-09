Экс-судья Итурральде о возможном удалении Аканджи за удар в лицо Родриго: «Ничего не было»

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В одном из эпизодов первого тайма защитник английского клуба Мануэль Аканджи в борьбе попал рукой по лицу хавбеку хозяев Родриго.
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