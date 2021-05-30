Россияне всё чаще уходят в минус по банковским картам с овердрафтом

По данные бюро кредитных историй «Эквифакс» россияне в апреле начали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому «пластику» за год выросла в 3,4 раза, а его количество - в 2,8 раза, об этом сообщили РИА Новости.