Пентагон пожаловался на унижения ВВС США со стороны китайских летчиков

В настоящее время «миролюбивый» Вашингтон обвиняет «воинственный» Пекин в осуществлении «целенаправленной кампании преследования» американских самолетов над акваториями Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.
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