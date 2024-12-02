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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Гордон может вернулся в состав «Денвера» после травмы

Форвард «Наггетс» принял участие в матче с «Клипперс» (122:126) в воскресенье. Гордон выбыл из строя 4 ноября из-за растяжения икроножной мышцы.

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