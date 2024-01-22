В Минобороны рассказали о подвиге старшины, спасшего сослуживцев из‑под огня ВСУ

РИАМО - 22 янв. В министерстве обороны России рассказали о подвиге старшины Рената Таутенова. Во время освобождения одного из населенных пунктов в ходе спецоперации он вынес из-под огня ВСУ троих сослуживцев, сообщает ТАСС.
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