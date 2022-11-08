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«Бостон» во 2-й раз в своей истории выиграл 7 домашних матчей подряд на старте сезона

«Бостон» во 2-й раз в истории выиграл 7 домашних матчей подряд на старте сезона. Сегодня «Брюинс» обыграли «Сент-Луис» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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