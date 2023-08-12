ПЛЕЙМЕЙКЕР

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Херсонский
    Защиты в Спартаке нет, от слова вообще. Все защитники, включая Джикию, нулевые. А Литвинов- вообще со знаком минус. О...В «Спартаке» — пр...
  • Александр Парфенов
    Гуталиновый Кержаков«Сочи» объявил о ...
  • Виктор Не
    Ну это же белорусы. Они как их батька, пытаются усидеть на двух стульях!12 белорусских шт...

Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Монреале

Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Монреале

Дарья Касаткина уступила Елене Рыбакиной в трехсетовом марафоне из 37 геймов. В Монреале завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречалась с Еленой Рыбакиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх