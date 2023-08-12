Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Монреале

Дарья Касаткина уступила Елене Рыбакиной в трехсетовом марафоне из 37 геймов. В Монреале завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречалась с Еленой Рыбакиной.