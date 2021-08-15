В Петербурге домушник украл у сотрудницы детсада украшения и кроссовки на 176 тысяч рублей

Преступник оставил в квартире отпечатки рук и следы обуви, которые сейчас изучают эксперты. В субботу, 14 августа, 60-летняя музыкальная руководительница детсада обратилась в полицию, заявив, что ее квартиру в Калининском районе обнес неизвестный.