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В Петербурге домушник украл у сотрудницы детсада украшения и кроссовки на 176 тысяч рублей

Преступник оставил в квартире отпечатки рук и следы обуви, которые сейчас изучают эксперты. В субботу, 14 августа, 60-летняя музыкальная руководительница детсада обратилась в полицию, заявив, что ее квартиру в Калининском районе обнес неизвестный.

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