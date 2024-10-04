Al Jazeera: Иран отправил США предупреждение после атаки на Израиль

Иранские власти после ударов по Израилю при посредничестве Катара направили США послание. В нем они предупредили Белый дом, что страна не будет проявлять одностороннюю сдержанность, сообщил телеканал Al Jazeera.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии