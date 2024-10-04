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Al Jazeera: Иран отправил США предупреждение после атаки на Израиль

Al Jazeera: Иран отправил США предупреждение после атаки на Израиль

Иранские власти после ударов по Израилю при посредничестве Катара направили США послание. В нем они предупредили Белый дом, что страна не будет проявлять одностороннюю сдержанность, сообщил телеканал Al Jazeera.

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