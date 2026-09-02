Учителя из Дмитровского приняли участие в педагогической экспедиции «Алтайский код»

Учителя школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина в Дмитровском районе Дарья Ерохина, Ирина Иванова, Маргарита Никитина стали частью уникальной педагогической экспедиции «Алтайский код», которая прошла в Республике Алтай и объединила 27 регионов нашей страны.