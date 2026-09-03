В Рязанской области 4 сентября сохранятся тепло и грозы

Температура начинает понемногу снижаться, все заметнее это становится по ночам. Предстоящей ночью нас ожидают показатели от +8 до +13 градусов.
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