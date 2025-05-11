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Бразильский депутат Пинато счел предложение Путина Украине шагом к миру

Бразильский депутат Пинато счел предложение Путина Украине шагом к миру

Депутат Национального конгресса Бразилии Фаусто Пинато, возглавляющий парламентский фронт Бразилия/БРИКС, заявил РИА Новости, что предложение президента России Владимира Путина о безусловном возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая является значительным шагом к достижению мира.

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