Бразильский депутат Пинато счел предложение Путина Украине шагом к миру

Депутат Национального конгресса Бразилии Фаусто Пинато, возглавляющий парламентский фронт Бразилия/БРИКС, заявил РИА Новости, что предложение президента России Владимира Путина о безусловном возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая является значительным шагом к достижению мира.
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