Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    По требованию бабы НАТЫ все якоря, включая запасные/резервные всех морских судов (кораблей) должны оснащаться GPS-мая...Defense One: НАТО...
  • Jubar
    Экс-командир нацб...
  • Светлейший
    Участие США в украинской авнтюре не принесет хахлам "перемохи"! А вот пиндосы могут пострадать очень сильно, да и Сра...Newsweek: победа ...

Минпромторг: единый реестр промпродукции РФ заработает в начале 2024 года

Минпромторг: единый реестр промпродукции РФ заработает в начале 2024 года

В России планируют создать объединенный электронный реестр, в который войдут данные, с существующих реестров радиоэлектронной продукции и отечественной промпродукции в единый реестр, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх