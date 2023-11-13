Минпромторг: единый реестр промпродукции РФ заработает в начале 2024 года

В России планируют создать объединенный электронный реестр, в который войдут данные, с существующих реестров радиоэлектронной продукции и отечественной промпродукции в единый реестр, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, передает РИА Новости.
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