Евротранс арестовал топ-менеджеров: котировки упали на 6%

Вследствие задержания председателя совета директоров «Евротранс» Игоря Мартышова и топ-менеджеров 7 сентября, акции компании снизились на 6%.
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