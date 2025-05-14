ОГЭ и ЕГЭ на низком старте ⚡️⚡️⚡️ Как сообщает Минпросвещения РФ, в этом году основной период ОГЭ пройдёт с 21 мая по 16 июня, а ЕГЭ — с 23 мая по 4 июля.
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ОГЭ и ЕГЭ на низком старте ⚡️⚡️⚡️ Как сообщает Минпросвещения РФ, в этом году основной период ОГЭ пройдёт с 21 мая по 16 июня, а ЕГЭ — с 23 мая по 4 июля.