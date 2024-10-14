Лучшая подруга невесты хочет выйти замуж на следующий день после ее свадьбы

Ничего не предвещало беды, когда автор этой истории с невестой заранее планировали свою свадьбу. Но за несколько месяцев до назначенной даты они узнали, что лучшая подруга невесты собирается выйти замуж на следующий день после их торжества.
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