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Ирина Винер: «Команда Китая добилась на ЧМ исторического результата. То, что там сейчас работает Близнюк, сыграло колоссальную роль»

Китайские гимнастки взяли серебро в групповых упражнениях на ЧМ в Валенсии.  «Команда Китая в Испании добилась исторического результата, никогда ранее гимнастки из этой страны не поднимались на второе место пьедестала почета в многоборье на чемпионатах мира.

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