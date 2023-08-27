Ирина Винер: «Команда Китая добилась на ЧМ исторического результата. То, что там сейчас работает Близнюк, сыграло колоссальную роль»

Китайские гимнастки взяли серебро в групповых упражнениях на ЧМ в Валенсии. «Команда Китая в Испании добилась исторического результата, никогда ранее гимнастки из этой страны не поднимались на второе место пьедестала почета в многоборье на чемпионатах мира.