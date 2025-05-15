Предвестница Армагеддона: почему ей считается рыжая корова

В христианской и иудейской традициях фигурирует рыжая (красная) корова. Якобы животное необычного окраса должно родиться на израильской земле, никогда не носить ярма, не использоваться ни для каких работ и стать предвестником Армагеддона.
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