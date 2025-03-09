Lehan Американцы разобрали транспортную площадку в несколько гектар на авиабазе Жешув, смонтированную там ещё в 2021 году для размещения прибывающих в Польшу военных грузов и их последующей транспортировки на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии