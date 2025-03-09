Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Телеграм: Интересные изменения наблюдают поляки в Жешуве

Телеграм: Интересные изменения наблюдают поляки в Жешуве

Lehan Американцы разобрали транспортную площадку в несколько гектар на авиабазе Жешув, смонтированную там ещё в 2021 году для размещения прибывающих в Польшу военных грузов и их последующей транспортировки на Украину.

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Урал Ахмадеев
Не верю!
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