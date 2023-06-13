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Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области

Ночью с понедельника на вторник в Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов, об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на агентство ТСН.

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