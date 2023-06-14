Аргументы недели

98 690 подписчиков

Рогов сообщил, что украинские войска снизили наступательную активность в Запорожской области из-за проливных дождей

Рогов сообщил, что украинские войска снизили наступательную активность в Запорожской области из-за проливных дождей

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в среду, 14 июня, сообщил, что ВСУ снизили на линии фронта в Запорожской области наступательную активность в связи с погодой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх