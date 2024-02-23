Как и почему жители целого города живут в одном многоэтажном доме

Во все времена люди проживали в самых разных местах, и необычных среди них хватало всегда. Правда, среди этих вариантов проживание жителей целого населённого пункта в одном здании, на первый взгляд, можно встретить разве что в фантазиях футуристов столетней давности.
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