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Рогов назвал идею главы МИД Украины Кулебы по Одессе политикой оккупантов

Рогов назвал идею главы МИД Украины Кулебы по Одессе политикой оккупантов

Идея главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание города Одесса представляет собой политику оккупантов, которые установили свою власть на южнорусских землях, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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