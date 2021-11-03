Реакция в США на размещение истребителей Су-35 на северо-востоке Сирии

На фоне обострения ситуации на северо-востоке Сирии, Россия разместила свои передовые истребители Су-35 в аэропорте эль-Камышлы, чем вызвала практически моментальную реакцию в США.
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