«Вашингтон» объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером Лавиолеттом

Питер Лавиолетт, тренировавший «Вашингтон Кэпиталз» в течение трех сезонов, покидает столичный клуб. Об том, что контракт с 58-летним Лавиолеттом, истекающий 30 июня, не будет продлен, объявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.