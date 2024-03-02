Как преобразилась Алушта за 10 лет

С ВИДОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ Алушта стремительно развивается в качестве востребованного курорта. А после воссоединения Крыма с Россией этот город стал манить гостей не только природными красотами, но и комфортом.
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