В Казани презентовали разработки беспилотных систем: от грузовых дронов до робособак

В Татарстане запустили производство дронопортов — это гаражи для беспилотников. На базе таких систем летальные аппараты обслуживают автономно, дронопорты нашего производства уже используют в других регионах, например на службе МЧС в Карелии.
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