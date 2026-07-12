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ГТРК Татарстан

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В Казани презентовали разработки беспилотных систем: от грузовых дронов до робособак

В Татарстане запустили производство дронопортов — это гаражи для беспилотников. На базе таких систем летальные аппараты обслуживают автономно, дронопорты нашего производства уже используют в других регионах, например на службе МЧС в Карелии.

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