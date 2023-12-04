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«Мы не общаемся»: Буланова пошла на радикальный шаг после измены мужа

Артистка не смогла сохранить дружеские отношения с Владиславом Радимовым. Татьяна Буланова кадр YouTube-шоу "Алена, блин!"Татьяна Буланова ответила на вопрос о том, какие у неё сейчас отношения с Владиславом Радимовым.

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