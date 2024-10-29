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Петербургский дневник

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Стало известно про арест пяти объектов недвижимости России в Финляндии

Стало известно про арест пяти объектов недвижимости России в Финляндии

В это списке, к примеру, офисное здание в районе Лауттасаари. Сразу пять объектов недвижимости РФ в Финляндии подпали под действие мер ареста по иску украинской компании «Нафтогаз», сообщила газета Helsingin Sanomat.

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