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Глава крымского парламента Константинов назвал Зеленского несчастным

Глава крымского парламента Константинов назвал Зеленского несчастным

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости назвал киевского лидера Владимира Зеленского несчастным человеком с психическими проблемами.

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ВМ
Владимир Минаков
&quot;втянул Украину в невероятную трагедию и однажды ответит за это.&quot;                 Калягин, играя тётку из Бразилии, сказал фразу: &quot; Я тебя поцелую. Когда-нибудь. Если захочешь&quot;... И этот герой  однажды ответит. Когда-нибудь. Может быть... А может и не быть. Да, он совершенно несчастный -  во власть пришёл миллионером, уйдёт миллиардером, даже сгорбился под ношей такого богатства...И нафига ему ещё и о стране думать, когда нужно о будущем семьи беспокоиться - &quot;другие придут, другие пройдут, тобой тогда не пройденный маршрут&quot; /В.С.Высоцкий/
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