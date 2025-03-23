Глава крымского парламента Константинов назвал Зеленского несчастным

ВМ

Владимир Минаков

"втянул Украину в невероятную трагедию и однажды ответит за это." Калягин, играя тётку из Бразилии, сказал фразу: " Я тебя поцелую. Когда-нибудь. Если захочешь"... И этот герой однажды ответит. Когда-нибудь. Может быть... А может и не быть. Да, он совершенно несчастный - во власть пришёл миллионером, уйдёт миллиардером, даже сгорбился под ношей такого богатства...И нафига ему ещё и о стране думать, когда нужно о будущем семьи беспокоиться - "другие придут, другие пройдут, тобой тогда не пройденный маршрут" /В.С.Высоцкий/