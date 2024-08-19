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Калужские новости

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Чиновники заявили, что в Калужской области самый дешёвый бензин в ЦФО

Чиновники заявили, что в Калужской области самый дешёвый бензин в ЦФО

В Калужской области самый дешёвый бензин, среди субъектов ЦФО. Об этом заявил заместитель министра конкурентной политики регина Лев Марченков на совещании областного правительстваВ Калужской области самый дешёвый бензин, среди субъектов ЦФО.

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