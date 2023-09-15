Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за украинского конфликта Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности.
Пашинян: Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта безопасности
Комментарии
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Jolie
Вот эти прожектёры-демагоги-тупицы меня не перестают поражать-а кто для тебя,чучело, гарант???? Америкосы??или кто ?? ну и твари вы всё же,пашиняны и Ко!!! просто ТВАРИ.
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18 час.
Silver Kont
Так недаром же есть поговорка - "хитрожопые армяне"...
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14 час.
Хакимжон Ходжамов
Настолько тупые находятся у руля не только армении но и в большинстве стран . А этот еще тупее . За армян наверное русские должны воевать и подарит армении Нагорный карабах .
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4 час.
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