СССР-Россия

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  • Хакимжон Ходжамов
    Настолько тупые находятся у руля не только армении но и в большинстве стран . А этот еще тупее . За армян наверное ру...Пашинян: Армения ...
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Пашинян: Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта безопасности

Пашинян: Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за украинского конфликта Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности.

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Комментарии
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Jolie
Вот эти прожектёры-демагоги-тупицы  меня не перестают поражать-а кто для тебя,чучело, гарант????  Америкосы??или кто ?? ну и твари вы всё же,пашиняны и Ко!!! просто ТВАРИ.
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18 час.
Silver Kont
Так недаром же есть поговорка - &quot;хитрожопые армяне&quot;...
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14 час.
Хакимжон Ходжамов
Настолько тупые находятся у руля не только армении но и в большинстве стран . А этот еще тупее . За армян наверное русские должны воевать и подарит армении Нагорный карабах .
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4 час.

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