Пашинян: Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта безопасности

Jolie Вот эти прожектёры-демагоги-тупицы меня не перестают поражать-а кто для тебя,чучело, гарант???? Америкосы??или кто ?? ну и твари вы всё же,пашиняны и Ко!!! просто ТВАРИ.

Silver Kont Так недаром же есть поговорка - "хитрожопые армяне"...