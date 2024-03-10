НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Положение Доку при ударе шипами в грудь Мак Аллистеру видеоассистенты Оливера сочли «приемлемым». Их разговор слышал комментатор Sky Sports Друри

В 28-м туре АПЛ на 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «Манчестер Сити», намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх