Положение Доку при ударе шипами в грудь Мак Аллистеру видеоассистенты Оливера сочли «приемлемым». Их разговор слышал комментатор Sky Sports Друри

В 28-м туре АПЛ на 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «Манчестер Сити», намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.
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