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Закон и Порядок

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  • Silver Kont
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"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

Далее рассказывает Айк Наапетян, Полковник Вооруженных Сил Армении в отставке. Всё, что будет дальше, имеет крайне важное значение и несомненно будет интересно нашим читателям: "9 сентября 2023 года в Тегеране происходит интересная встреча.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А поляки, чехи, немцы и т.д.Эти твари не благодарны тоже
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9 час.
Марина Петрова
Где доказательства?
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6 час.
Федор Липин
Самый неблагонадежный и политически не грамотный армянин, это Пашинян. Не повезло Армении.
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56 мин.

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