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В экстренных службах Подмосковья сообщили, что упал беспилотник с американским двигателем

В экстренных службах Подмосковья сообщили, что упал беспилотник с американским двигателем

Представитель подмосковных экстренных служб сообщил в понедельник, что в районе Ногинска упал беспилотный летательный аппарат с американским двигателем.

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