Федоров с хозяевами поторопились «хоронить» Зеленского

Зеленский уже не совсем «верховный» и уже не совсем «главнокомандующий». Первое лицо киевского режима застали публично «съесть свою шляпу» — уволить командующего ВСУ Сырского, увольнять которого он категорически не хотел.
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