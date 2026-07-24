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Позитив для оптимистов

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Федоров с хозяевами поторопились «хоронить» Зеленского

Федоров с хозяевами поторопились «хоронить» Зеленского

Зеленский уже не совсем «верховный» и уже не совсем «главнокомандующий». Первое лицо киевского режима застали публично «съесть свою шляпу» — уволить командующего ВСУ Сырского, увольнять которого он категорически не хотел.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Да насрать на них с высокого этажа. Ещё за них голова должна думать.
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