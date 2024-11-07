Как Трамп будет останавливать войну? WSJ рассекретила сценарий из двух пунктов

Константин Самарин

Верить американцам??? Не смешите. Понятно, что сейчас кураторам укро-нацистов по-зарез нужна передышка в военных действиях, ибо ВСУ сейчас мечутся, не зная, где и чем затыкать дыры на фронте. Украине жизненно нужна передышка, для отлова нового пушечного мяса, для экстренного строительства новых оборонительных сооружений, для получения нового западного оружия.. А после этого, можно будет и отказаться от заключенных договоренностей, банально обьявив, что просроченный Зеленский был не легетимен заключать какие-либо договоренности. И военные действия вспыхнут с новой силой, но уже с переформированными и укомплектованными силами ВСУ, вооруженными новым западным оружием. Россия уже попадала 6а подобную уловку с Минском-2. Хватит. Только безоговорочная капитуляция киевского режима. А Трам пусть дальше мечтает.