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Как Трамп будет останавливать войну? WSJ рассекретила сценарий из двух пунктов

Газета The Wall Street Journal (WSJ) рассекретила новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Константин Самарин
Верить американцам??? Не смешите. Понятно, что сейчас кураторам укро-нацистов по-зарез нужна передышка в военных действиях, ибо ВСУ сейчас мечутся, не зная, где и чем затыкать дыры на фронте. Украине жизненно нужна передышка, для отлова нового пушечного мяса, для экстренного строительства новых оборонительных сооружений, для получения нового западного оружия.. А после этого, можно будет и отказаться от заключенных договоренностей, банально обьявив, что просроченный Зеленский  был не легетимен заключать какие-либо договоренности. И военные действия вспыхнут с новой силой, но уже с переформированными и укомплектованными  силами ВСУ, вооруженными новым западным оружием. Россия уже попадала 6а подобную уловку с Минском-2. Хватит. Только безоговорочная капитуляция киевского режима. А Трам пусть дальше мечтает.
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