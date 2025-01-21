Политика как он...
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Политика как она есть

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В США раскритиковали Маска за неоднозначный жест на инаугурации Трампа

В США раскритиковали Маска за неоднозначный жест на инаугурации Трампа

Член палаты представителей от Демократической партии в штате Нью-Йорк Джерри Надлер резко раскритиковал миллиардера Илона Маска, который, празднуя инаугурацию Дональда Трампа, вскинул правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.

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